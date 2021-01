TS – De Paul dice sì all’Inter e a Conte: arriverà in estate. Ma se Eriksen va via, chance per gennaio

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter ha le mani su Rodrigo De Paul. Un affare che si concretizzerà con ogni probabilità nella finestra estiva di calciomercato, ma Conte spera che possano essere anticipati i tempi e accogliere il fantasista argentino nei prossimi giorni. Le possibilità però sono minime.

L’indiscrezione arriva nella settimana della sfida in programma proprio tra Udinese e Inter, l’ultima del girone d’andata. De Paul avrebbe già deciso di sposare il progetto nerazzurro e di accertare il corteggiamento di Antonio Conte, da tempo sulle sue tracce

Molto dipenderà dal futuro di Christian Eriksen: se il danese dovesse essere venduto, ecco che ci sarebbe margine per chiudere subito l’operazione. L’agente Schoots è al lavoro in Inghilterra a caccia di acquirenti, si ragiona per un prestito con ingaggio pagato e tra i club che si sono fatti c’è pure il Tottenham. In questo caso il prestito sarebbe oneroso visto quanto successo a parti invertite un anno fa.

