Inter-Juventus, Lautaro (Inter Tv): “Partita troppo importante per il campionato. Dobbiamo entrare in campo cattivi”

Prima del consueto riscaldamento pre partita, Lautaro Martinez si è concesso ai microfoni di Inter Tv per presentare il big match in programma tra meno di un’ora tra Inter e Juventus.

Ecco le sue parole: “Questa è una partita importante per tutti e per il campionato. Abbiamo lavorato, abbiamo recuperato dopo i 120 minuti di Firenze. Quella fatica dobbiamo trasformarla in cattiveria per portare a casa i 3 punti”.

Dall’ultimo Inter-Juventus cosa è cambiato: “Noi siamo una squadra più solida, abbiamo lavorato tanto per crescere e oggi dobbiamo dimostrarlo. Dobbiamo fare un altro passo in avanti, dobbiamo entrare in campo e fare tutto quello che abbiamo preparato. CR7? E’ un giocatore importante per loro, anche in fase difensiva dovremo essere cattivi”.

