Inter-Juventus, Pazzini (Inter Tv): “La gara la vince chi ha la meglio sui duelli. Pirlo o Conte? Sono due allenatori diversi”

Giampaolo Pazzini, ex attaccante dell’Inter, nel pre-partita della gara contro la Juventus è intervenuto a Inter Tv. Ecco le sue parole: “Stavo guardando le formazioni e stasera avrà la meglio chi riuscirà a vincere più duelli. Per me stasera saranno decisivi. C’è tanta qualità e non è assolutamente una partita decisiva perché non è finito il girone d’andata, ma darà fiducia e consapevolezza a chi riuscirà a portare i tre punti. Riuscivo sempre a fare dei bei gol alla Juventus, mi ha portato sempre bene. Risentendo i commenti dei miei gol con Scarpini mi sono tornati in mente dei bei momenti“.

“Pirlo e Conte sono due allenatori diversi, ma penso che la voglia di allenare a Pirlo gli sia venuta con Conte. Per un allenatore è un bel complimento. Hanno due modi di interpretare il calcio diverso: le squadre di Conte sono aggressive, mentre la Juve si sta formando. E’ una bella sfida tra due scuole diverse“.

“Lukaku-Lautaro? Penso che avrei potuto giocare con un dei due, ma se c’erano entrambi sarei stato in panchina. Mi adatto abbastanza bene. Loro sono una coppia che mi piace tantissimo, si completano. Li ho visti dal vivo ed è un piacere vedere come si muovono bene insieme e hanno piacere a giocare insieme. Non è una cosa che si trova con tanta facilità. Sono gli unici che giocano di reparto. Molte delle fortune dell’Inter dipendono da loro“.

