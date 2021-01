Inter-Juventus, Lautaro (Sky): “Dobbiamo essere pazienti e forti. Vogliamo i tre punti”

Fischio di inizio alle 20:45 per il match Inter–Juventus. Nel consueto pre partita, Lautaro Martinez si è concesso ai microfoni di Sky per presentare il big match in programma tra i nerazzurri e i bianconeri. In seguito le parole.

PAZIENZA E FORZA – “Dobbiamo avere pazienza e allo stesso tempo avere la forza che abbiamo dimostrato contro la Fiorentina. Dobbiamo fare quello in cui stiamo lavorando in settimana e quello che chiede il mister. Vogliamo vincere e portare a casa i tre punti. La Juve è una squadra forte, ma dobbiamo pensare a noi e giocare come sappiamo fare. In fase offensiva possiamo fargli male“.

