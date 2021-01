Inter-Juventus, le probabili formazioni: i titolarissimi per Conte. Pirlo ritrova Chiesa

La posta in palio è alta, il Derby d’Italia non è mai una partita come le altre soprattutto negli ultimi anni: domani alle 20:45 Inter e Juventus si troveranno di fronte per la 18^ giornata di Serie A. Entrambe sono a caccia dei tre punti per continuare la rincorsa al Milan capolista.

Antonio Conte dopo il turnover in Coppa Italia di mercoledì sceglierà ancora una volta i suoi titolarissimi: torna dunque il terzetto difensivo Skriniar-De Vrij-Bastoni, così come Hakimi sulla destra e Romelu Lukaku al fianco di Lautaro Martinez. Sponda Torino invece Andrea Pirlo deve fare i conti ancora con le positività di Cuadrado, De Ligt ed Alex Sandro, mentre ritroverà dal primo minuto McKennie e Federico Chiesa.

INTER-JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey, Frabotta; Cristiano Ronaldo, Morata. All. Pirlo

