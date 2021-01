Le probabili formazioni di Inter-Juventus: Conte con i suoi fedelissimi. Due dubbi per Pirlo

Cresce l’attesa per il Derby d’Italia in programma domani sera a San Siro tra Inter e Juventus. La squadra nerazzurra ha la grande occasione di tornare alla vittoria, dare un forte segnale alle rivali del campionato e portarsi a +7 dai bianconeri in caso di vittoria.

Per farlo Conte si affiderà ai suoi titolarissimi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sembrano esserci pochi dubbi sull’11 titolare dell’Inter. Davanti a capitan Handanovic, ci sarà il trio Skriniar-De Vrij-Bastoni in difesa. In cabina di regia torna Brozovic, ai suoi lati Barella e l’ex Vidal. Hakimi e Young sulle fasce, in avanti Lukaku torna al centro dell’attacco al fianco di Lautaro.

Per Pirlo invece solo sue dubbi. Chiellini e Demiral si giocano una maglia da titolare in difesa, McKennie e Rabiot a centrocampo: favoriti al momento l’azzurro e lo statunitense.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey, Frabotta; Cristiano Ronaldo, Morata.

