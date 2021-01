Eriksen, qualcosa si muove. Sirene dalla Premier League, Mourinho gradisce: il punto sulla situazione

Qualcosa si muove in un calciomercato dell’Inter che sino ad ora sembrava bloccato, anche sul fronte Christian Eriksen. Qualche settimana fa il centrocampista è stato messo ufficialmente nella lista dei cedibili da Beppe Marotta, che l’ha dichiarato non funzionale al progetto, ma le difficoltà finanziarie del club di Viale della Liberazione hanno imposto uno stop alle operazioni ed una apparente conferma in blocco dell’intero gruppo squadra.

Ragion per cui il tecnico Antonio Conte ha iniziato a lavorare al reintegro del danese, lasciandolo in campo per 120 minuti nella gara di Coppa Italia contro la Fiorentina. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, però, qualcosa potrebbe muoversi: con Dele Alli in uscita dal Tottenham, infatti, il tecnico José Mourinho avrebbe espresso la volontà di riavere il centrocampista.

Resta però l’ostacolo ingaggio, troppo alto per gli standard degli Spurs: al momento non c’è alcun passo in avanti concreto. Anche Gianluca Di Marzio conferma i movimenti, con diversi club di Premier League (campionato dove Eriksen gradirebbe tornare) che hanno mostrato interesse.

