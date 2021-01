Dalbert-Valladolid, il giocatore nega e giura fiducia al Rennes: “Ho un contratto in corso, resto qui”

Nelle ultime ore sono circolate diverse voci di mercato riguardante l’esterno Dalbert, attualmente in prestito in Francia dove milita fra le fila del Rennes. Sino ad ora, però, il giocatore di proprietà dell’Inter ha trovato pochissimo spazio in Ligue 1, dove ha collezionato solamente cinque presenze nella prima parte di stagione.

Nelle scorse ore si è parlato di un possibile ritorno del calciatore all’Inter, che avrebbe girato poi il francese al Real Valladolid. Lo stesso Dalbert, però, ha usato il proprio profilo Instagram per smentire queste ipotesi.

Questo il testo del post: “In prestito dall’Inter al Rennes dall’inizio di questa stagione, il terzino sinistro Dalbert ha negato le speculazioni riportate su alcuni media che parlano di un trasferimento in Spagna”.

Dalbert afferma: “Non me ne vado. Sono un professionista e ho un contratto in essere, oltre al rispetto per la società che mi ha dato una grande opportunità”.