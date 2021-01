Italiano su Agoumé: “Sembra un veterano nonostante l’età. Può diventare un grande calciatore”

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato di Lucien Agoumé, giovanissimo centrocampista dell’Inter in prestito ai liguri. Il tecnico ha speso parole importanti per il prodotto della Primavera nerazzurra.

Italiano ha dichiarato: “Credo sia normale che abbia avuto qualche difficoltà di ambientamento all’inizio. Trovare un nuovo allenatore, un progetto differente, un ambiente a te sconosciuto, può causare problemi ad ogni giocatore, figuriamoci ad uno tanto giovane. Agoumé è un ragazzo con qualità importanti. Ha personalità da vendere, ha una tranquillità da veterano. Ha un grande avvenire davanti ma deve ancora crescere: deve essere più dinamico, diventare un leader”.

“Ha tutte le carte in regola per diventare un grandissimo calciatore. Mi auguro questa sia solo una tappa, l’inizio del suo percorso di successo. Però non deve commettere l’errore di cullarsi in queste ottime prestazioni e deve continuare a cercare di migliorare. Spero che da qui in avanti si confermi su questi livelli e ci faccia vedere tutto il suo talento”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<