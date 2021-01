Pinamonti in bilico, l’Inter è indecisa: il Benevento resta alla finestra

Andrea Pinamonti non è riuscito in questi mesi di Inter ad entrare nelle grazie di Antonio Conte e conquistare delle occasioni importanti per mostrare le proprie qualità. L’ex centravanti della Primavera nerazzurra potrebbe essere una pedina di scambio o una fonte di liquidità nell’attuale finestra di mercato. Il suo futuro rimane però per ora un mistero.

Secondo quanto riportato da TMW, la situazione sarebbe in una sorta di stallo, in attesa di capire come e se l’Inter potrà muoversi. Conte infatti un paio di settimane fa aveva frenato la sua cessione per non rimanere senza attaccanti qualora non si fosse riusciti ad ingaggiare un sostituto.

Per Pinamonti resta vivissimo l’interesse del Benevento, che cerca rinforzi affidabili per il proprio reparto avanzato. I giallorossi spingerebbero per un prestito con diritto di riscatto, ma finché l‘Inter non deciderà come muoversi tutto rimane congelato. La risposta nerazzurra però non dovrà tardare troppo ad arrivare: il Benevento potrebbe decidere di virare su altri obbiettivi per non rischiare di rimanere a bocca asciutta.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<