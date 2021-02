Inter-Juventus, anche Sanchez ammonito, salterà il ritorno

Altro assente importante in vista di Juventus-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Per ribaltare la sconfitta subita oggi a Milano infatti, Antonio Conte dovrà fare a meno, oltre a Arturo Vidal, anche di Alexis Sanchez, ammonito al novantunesimo e diffidato.

Un’alternativa offensiva in meno quindi per i nerazzurri per scardinare la difesa avversaria la prossima settimana.

