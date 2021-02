Inter-Juventus, Altobelli e la nostalgia di Lukaku: “I giocatori non sapevano a chi affidarsi”. E sul gioco di Conte…

Appuntamento alla prossima settimana per la resa dei conti: la Juventus si aggiudica la prima battaglia in questa doppia sfida che vale la finale di Coppa Italia.

Al termine del match, finito 1-2 per i bianconeri, ha parlato il doppio ex della sfida Alessandro Altobelli dagli studi di Rai Sport: “Assenza Lukaku? Sì, è mancato molto abbiamo visto quello che è in grado di fare, Romelu è straordinario. Segna, trascina la squadra, è mancato molto oggi perché i compagni non sapevano a chi affidarsi. Anche Hakimi è mancato molto”.

In questa partita sono stati molti gli errori in fase di impostazione da parte delle due squadre: “Ogni volta che vedo una partita, nel calcio di oggi, mi chiedo perché tutti vogliano partire dal portiere se tanto poi nessuno arriva mai a centrocampo con i passaggi a terra. Si finisce sempre con il buttare via il pallone”.

