L’Inter schianta la Juventus! Conte vola al primo posto, ora tocca al Milan: RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA

Il maestro (Conte) batte il Maestro (Pirlo, l’allievo). Ma soprattutto: l’Inter vince 2-0 contro la Juventus, si porta a quota 40 punti agganciando il Milan – che giocherà domani sera a Cagliari – in testa alla classifica della Serie A. E ancora: tiene i bianconeri a debita distanza, fermi a quota 33 con una partita in meno, a -7 (potenziale -4). La missione di serata, in buona sostanza, per Antonio Conte, è compiuta al termine di una partita che – lo si diceva sin dalla vigilia – rappresentava uno snodo fondamentale per il prosieguo del campionato. Ecco i risultati e la classifica.

18^ GIORNATA: Lazio-Roma 3-0, Bologna-Verona 1-0, Torino-Spezia 0-0, Sampdoria-Udinese 2-1, Napoli-Fiorentina 6-0, Crotone-Benevento 4-1, Sassuolo-Parma 1-1, Atalanta-Genoa 0-0, Inter-Juventus 2-0, Cagliari-Milan (domani, ore 20.45).

CLASSIFICA: Milan 40*, Inter 40, Napoli 34*, Roma 34, Juventus 33*, Atalanta 32*, Lazio 31, Sassuolo 30, Verona 27, Sampdoria 23, Benevento 21, Bologna 20, Spezia 18, Fiorentina 18, Udinese 16*, Genoa 15, Cagliari 14*, Torino 13, Parma 13, Crotone 12.

