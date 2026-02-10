Inter-Juventus, Lautaro & co. per spaventare Spalletti!

Quattro attaccanti che fanno la differenza, numeri impressionanti e una concretezza che lascia indietro tutte le altre squadre. L’attacco dell’Inter si conferma il più prolifico della Serie A, con una capacità realizzativa che non ha rivali nel campionato. Il quartetto offensivo ha prodotto 29 delle 57 reti complessive messe a segno dai nerazzurri in campionato, oltre la metà del bottino totale.

I numeri parlano chiaro: la squadra ha realizzato 57 gol con 442 conclusioni nell’arco di 24 partite, trasformando un tentativo ogni 7,7 tiri. Una percentuale che evidenzia la qualità delle occasioni create e la freddezza sotto porta degli uomini offensivi.

Il capocannoniere Lautaro guida la classifica con 14 centri, seguito da Thuram con 7 reti, Bonny con 5 e Esposito con 3. Un contributo collettivo che rappresenta un vantaggio determinante rispetto alle dirette concorrenti. La Juventus, prossima avversaria sabato sera nel derby d’Italia, mostra invece numeri diversi: 41 gol con 406 tentativi, uno ogni 9,9 conclusioni.

Il reparto avanzato juventino ha garantito meno della metà del fatturato complessivo: Yildiz (8 gol), David (5), Vlahovic (3) e Openda (1) hanno sommato 17 reti su 41 totali.