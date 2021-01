Inter-Juventus, Vidal sigla il gol dell’ex. L’ultima rete in Serie A risale al 2015

Il giorno tanto atteso è arrivato. Inter-Juventus sono in campo, per il big match della 18esima giornata di Serie A. Dopo lo slittamento del calcio d’inizio per qualche minuto, a causa dei fuochi d’artificio dei tifosi all’esterno dello stadio, è partito il derby d’Italia. Per Arturo Vidal si tratta di una gara speciale, poiché anni fa era uno dei protagonisti con la maglia bianconera.

Al 12′ è proprio il centrocampista cileno a portare in vantaggio gli uomini di Antonio Conte. Con un colpo di testa, su un grande assist dalla destra di Barella, mette la palla alle spalle del portiere. Si tratta del primo gol in campionato con la magia dell’Inter, dopo quello in Coppa Italia contro la Fiorentina. Vidal non segnava dal 2 maggio del 2015. In quella occasione vestiva proprio la maglia della Juventus e la rete arrivò contro la Sampdoria.

