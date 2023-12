Inter, la maglia si ‘trasforma’: edizione speciale con l’Udinese

Come anticipato ieri, l’Inter indosserà una maglia speciale in occasione del prossimo turno di campionato che vedrà i nerazzurri tornare a San Siro per il match contro l’Udinese. Un’iniziativa targata Paramount+, main sponsor del club interista in questa stagione.

Come già avvenuto più volte negli ultimi tempi per il Barcellona con Spotify, si tratta di un’iniziativa commerciale volta a pubblicizzare un nuovo prodotto in uscita sul noto canale di streaming statunitense.

Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, sulla maglia dell’Inter per la prossima partita non dovrebbe quindi apparire il classico logo di Paramount+, bensì quello dell’ultimo capitolo della saga ‘Transformers’ intitolato ‘Il Risveglio’. Nei prossimi giorni il club nerazzurro dovrebbe svelare in anteprima la versione speciale della maglia contro l’Udinese.