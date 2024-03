Inter, Lautaro in silenzio assoluto dopo Madrid: “Delusissimo”

Toccherà a Simone Inzaghi riprendere psicologicamente capitan Lautaro Martinez dopo il durissimo colpo di Madrid. L’attaccante argentino, più di ogni altro, ha sentito il peso della responsabilità per l’eliminazione contro l’Atletico. Non solo per la fascia che indossa, ma anche per il brutto rigore calciato dopo una partita giocata sotto ai suoi livelli abituali.

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il capitano dell’Inter è rimasto totalmente in silenzio dopo l’eliminazione. Lautaro non ha voluto commentare quanto accaduto e viene descritto come “delusissimo” per quanto avvenuto. Sarà dunque compito di Inzaghi quello di rimotivare il suo attaccante, sia per un obiettivo scudetto ancora da raggiungere, ma anche per blindare il suo primato nella classifica marcatori.