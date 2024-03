Zielinski alla prima da ‘interista’ a San Siro: rebus Napoli

Nonostante manchi ancora qualche mese prima dell’ufficialità, quella di domani sera si può comunque considerare – almeno virtualmente – come la prima partita da ‘interista’ per Piotr Zielinski a San Siro. Al centrocampista polacco mancherà solamente la maglia nerazzurra addosso nel posticipo tra Inter e Napoli, considerato l’accordo già raggiunto per trasferirsi a zero il prossimo giugno a Milano.

Anche per questa ragione, l’ex Udinese rappresenta un grosso punto interrogativo per il tecnico Calzona. Il calciatore vorrebbe infatti scende in campo davanti ai suoi futuri tifosi per dimostrare all’Inter di aver fatto la scelta giusta a puntare sul suo profilo. D’altra parte, l’allenatore del Napoli – che non mette in dubbio la professionalità del ragazzo – non potrà comunque non tener conto di uno stato d’animo per forza di cose combattuto nel match che fa da spartiacque tra il presente e futuro di Zielinski.