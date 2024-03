Inter-Napoli, un altro big verso la panchina. “È stanco dopo Madrid”

Inter-Napoli di domenica sera (ore 20:45) è la partita in cui i nerazzurri sono chiamati a rialzare immediatamente la testa dopo la dolorosa eliminazione in Champions League. Per farlo, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi sta pensando a diverse forze fresche, tenendo in considerazione anche i tempi supplementari giocati mercoledì a Madrid.

Fra i calciatori apparsi più provati dall’impegno ieri ad Appiano Gentile c’era Hakan Calhanoglu. Il turco, dopo il risentimento muscolare accusato prima di Lecce-Inter, aveva giocato da titolare a Bologna per un’ora e poi è rimasto sul terreno di gioco contro l’Atletico per tutti i 120 minuti. Secondo La Gazzetta dello Sport, in casa nerazzurra si vuole evitare ogni rischio di ricaduta e per questo è pronto a partire dall’inizio Kristjan Asllani.

L’albanese aveva giocato da titolare per tre gare consecutive in Serie A prima di riaccomodarsi in panchina il 9 marzo a Bologna (subentrato al 60′), ovvero quelle contro Lecce, Atalanta e Genoa, mostrando ottimi segnali in termini di affidabilità a Inzaghi. Calhanoglu potrebbe non essere l’unico big tenuto a riposo, visto che si va verso la panchina anche per Benjamin Pavard ed Henrikh Mkhitaryan.