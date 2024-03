Inter-Napoli, le probabili formazioni: forze fresche per ripartire

L’Inter deve mettere da parte la bruciante eliminazione in Champions League per ripartire in campionato, dove c’è da concludere l’opera e consegnare al popolo nerazzurro una seconda stella attesa da decenni. Il primo banco di prova per gli uomini di Inzaghi è rappresentato dal Napoli di Calzona, che domenica sera farà visita a San Siro per tentare l’inseguimento al quinto posto che con tutta probabilità sarà utile per l’ingresso nella prossima Champions League.

Il tecnico piacentino sta valutando alcuni cambi di formazione rispetto alla gara contro l’Atletico Madrid, visto anche l’enorme dispendio fisico e psicologico derivante dai tempi supplementari, che rischia di essere ancora più pesante visto il risultato finale. Per questo sono pronti, fra gli altri, i vari Bisseck, Frattesi e la riproposizione di Acerbi in difesa.

Nel Napoli c’è invece apprensione per le condizioni di Victor Osimhen, uscito affaticato dalla gara di Barcellona e reduce da un allenamento differenziato. Sarà decisiva la giornata di domani prima della partenza per Milano. In caso di assenza del nigeriano, Raspadori favorito su Simeone per sostituirlo.