Infortunio Osimhen, c’è il verdetto definitivo per Inter-Napoli

Le condizioni di Victor Osimhen, reduce da un affaticamento muscolare nella trasferta di Barcellona in Champions League, hanno tenuto in apprensione il mondo Napoli nelle ultime ore. Domani sera, infatti, è in programma la delicata trasferta a San Siro contro l’Inter.

Dopo il pessimismo iniziale, l’attaccante nigeriano ha tuttavia svolto buona parte di allenamento insieme ai compagni oggi e – secondo quanto filtra da Castel Volturno – le sue condizioni sono buone. Il numero 9 sarà convocato e partirà con i compagni alla volta di Milano.

Per quanto riguarda un impiego da titolare, Francesco Calzona deciderà all’ultimo, sebbene ci siano buone chance di vederlo dall’inizio. In caso contrario, è pronto Giacomo Raspadori con Osimhen che entrerà a partita in corso.