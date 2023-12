Lautaro ci sarà con il Verona? Le ultime sul suo rientro

L’Inter adesso sente la mancanza del suo capitano e miglior realizzatore stagionale, Lautaro Martinez. Dopo il pareggio di Genova, i nerazzurri si sono ritrovati con la Juventus nuovamente in scia a -2 e allora il rientro dell’argentino viene ritenuto quanto mai fondamentale.

Nella giornata del 30 dicembre, il numero 10 si è allenato a parte ad Appiano Gentile insieme a Federico Dimarco. La squadra si ritroverà alla Pinetina martedì per la prima seduta del nuovo anno e, come riporta il Corriere dello Sport, solo da lì in avanti si capirà se Lautaro potrà esserci contro il Verona, nella gara in programma sabato 6 gennaio 2024 alle 12:30 a San Siro.

La speranza di Inzaghi è quella di poter quanto meno convocare il Toro, anche portandolo inizialmente in panchina. In questo caso, la coppia d’attacco verrebbe nuovamente formata da Thuram e Arnautovic, ma il tecnico avrebbe un’importantissima carta da giocarsi a partita in corso.