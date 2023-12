Allegri RISPONDE ad Acerbi: “Non guardo in casa d’altri, ma…”

Dopo le dichiarazioni rilasciate da Francesco Acerbi subito dopo Genoa-Inter, nel post-partita di Juventus-Roma è stato chiesto al tecnico bianconero Massimiliano Allegri un commento sulle parole del difensore nerazzurro. Questa la sua risposta a Dazn:

“Non commento le parole di Acerbi, è un calciatore dell’Inter e in questo momento sono davanti a noi di due punti, mi pare. Stanno facendo una stagione straordinaria, 45 punti sono tanti. Noi cerchiamo di stare attaccati, sapendo che il nostro percorso è diverso dal loro e basta vedere la nostra rosa a disposizione come età. Il nostro è un percorso che è iniziato e siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo, senza guardare in casa d’altri“.

L’opinione di Passione Inter

Allegri non guarda in casa d’altri, ma parla dell’Inter come favorita per lo scudetto in media ogni sette giorni. La sensazione è che lo farebbe anche più spesso, se solo potesse parlare con maggiore frequenza. Ma la Juventus non gioca le coppe europee. E questo si sta rivelando un fattore decisivo per i bianconeri, come prevedibile.

Si tratta, d’altronde, dello stesso allenatore che davanti alle telecamere mostra l’aria signorile di chi non commenta le decisioni arbitrali e le accetta serenamente, salvo poi scoprire – dai referti – quale sia stato il suo reale comportamento negli spogliatoi.

La strategia comunicativa del toscano è chiarissima e anche un po’ banale e scontata: sta tutta in quel “mi pare…“, dopo aver citato i punti di distanza dall’Inter. Starà ai nerazzurri rispondere con forza, sul campo e fuori.