Inter già al lavoro per il rinnovo di Barella: ecco quando la firma

Niccolò Barella è uno dei pilastri dell’Inter, nonché vice-capitano.-Il centrocampista è in ripresa dopo un avvio di stagione un po’ sotto i suoi standard, ma la sua centralità nel mondo nerazzurro non è mai stata in discussione. Anzi, la dirigenza si sarebbe già attivata nell’ombra per intavolare il rinnovo di contratto.

Lo racconta La Gazzetta dello Sport, secondo la quale la tempistica per arrivare alla firma dovrebbe essere anche abbastanza breve: già nelle prime settimane del 2024 o all’inizio della prossima primavera. Come per Lautaro Martinez, il contratto di Barella è in scadenza nel 2026, ma l’Inter vuole muoversi già ora.

Nei giorni scorsi ci sarebbe già stato un incontro con Alessandro Beltrami, agente del giocatore, e un’altro dovrebbe arrivare a breve. Non c’è urgenza, ma i discorsi sono ben avviati: praticamente sicuro l’adeguamento dell’attuale stipendio da 5 milioni di euro netti più bonus, con la scadenza che verrà portata al 2028. Le cifre precise non ci sono ancora, ma le probabilità di andare oltre i 6 milioni annui è concreta.

L’opinione di Passione Inter

La volontà dell’Inter di blindare tutti i suoi pezzi pregiati mostra grande visione strategica per il futuro e il desiderio di mantenere consolidato il patrimonio tecnico del club. Barella è sicuramente uno degli elementi più rappresentativi del mondo nerazzurro e il suo rinnovo sarebbe senza dubbio un’ottima notizia per il futuro del club.