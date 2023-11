TUTTI i giocatori dell’Inter convocati in nazionale

Ultima sosta per le nazionali del 2023 e nuovo esodo per i giocatori dell’Inter. Sono 16 i giocatori impegnati in giro per il mondo, 6 di questi con la Nazionale italiana, che dovrà affrontare due gare decisive per la qualificazione ad Euro 2024.

Di seguito l’elenco completo dei giocatori dell’Inter convocati in nazionale:

ITALIA

Francesco Acerbi, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Davide Frattesi

Italia-Nord Macedonia, venerdì 17/11 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024 | Roma

Ucraina-Italia, lunedì 20/11 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024 | Leverkusen

ARGENTINA

Lautaro Martinez

Argentina-Uruguay, venerdì 17/11 ore 01:00 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Buenos Aires

Brasile-Argentina, mercoledì 22/11 ore 01:30 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Rio de Janeiro

TURCHIA

Hakan Calhanoglu

Germania-Turchia, sabato 18/11 ore 20:45 – Amichevole | Berlino

Galles-Turchia, martedì 21/11 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024 | Cardiff

OLANDA

Stefan de Vrij, Denzel Dumfries

Olanda-Irlanda, sabato 18/11 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024 | Amsterdam

Gibilterra-Olanda, martedì 21/11 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024 | Loulé

ALBANIA

Kristjan Asllani

Moldavia-Albania, venerdì 17/11 ore 18:00 – Qualificazioni Euro 2024 | Chișinău

Albania-Fær Øer, lunedì 20/11 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024 | Tirana

BRASILE

Carlos Augusto

Colombia-Brasile, venerdì 17/11 ore ore 01:00 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Barranquilla

Brasile-Argentina, mercoledì 22/11 ore 01:30 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Rio de Janeiro

CILE

Alexis Sanchez

Cile-Paraguay, venerdì 17/11 ore ore 01:30 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Santiago del Cile

Ecuador-Cile, mercoledì 22/11 ore 00:30 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Quito

SVIZZERA

Yann Sommer

Israele-Svizzera, mercoledì 15/11 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024 | Felcsut (Ungheria)

Svizzera-Kosovo, sabato 18/11 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024 | Basilea

Romania-Svizzera, martedì 21/11 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024 | Bucarest

FRANCIA

Marcus Thuram

Francia-Gibilterra, sabato 18/11 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024 | Nizza

Grecia-Francia, martedì 21/11 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024 | Atene

AUSTRIA

Marko Arnautovic