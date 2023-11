Marotta ACCENDE Juve-Inter: nuova frecciata ad Allegri

Oltre alle dichiarazioni sul futuro di Zhang e quelle sul mercato di gennaio, non poteva mancare un riferimento a Juventus-Inter di domenica nelle parole di Giuseppe Marotta. L’amministratore delegato nerazzurro ha ribadito ancora una volta lo status di favoriti per lo scudetto dei bianconeri, nel botta e risposta che continua con Massimiliano Allegri.

“La partita con la Juve, come si sa, rappresenta il derby d’Italia e come tale va collocato. Siamo in una fase interlocutoria del campionato, non credo che il risultato di domenica sia determinante da una parte o dall’altra. Dico, invece, che la Juventus è favorita a gioco medio-lungo, perché non partecipare alle competizioni europee dà la possibilità di pianificare meglio gli allenamenti, di avere meno stress agonistico e quindi, sulla carta, meno infortuni. Di conseguenza, un vantaggio c’è“.

“D’altro canto, partecipare a manifestazioni come la Champions è un privilegio e apporta una carica maggiore ai nostri giocatori. Non ci nascondiamo, uno degli obiettivi è la conquista della seconda stella“.