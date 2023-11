Chi compra l’Inter a gennaio? Arriva la RISPOSTA di Marotta

Dopo le importanti dichiarazioni sul futuro societario, Giuseppe Marotta è stato incalzato anche sui movimenti dell’Inter nel mercato di gennaio. La risposta dell’amministratore delegato sport nerazzurro è stata abbastanza netta.

“In questo momento Cuadrado sta patendo un infortunio che, nella gestione ordinaria di un club, accade a tanti giocatori. Devo dire che noi abbiamo un numero minimo di infortuni. Sulla possibilità di intervenire a gennaio direi di no, in questo momento, per due motivi: il primo è che a gennaio non è facile trovare occasioni vantaggiose; il secondo è che la rosa a disposizione di Inzaghi è assolutamente all’altezza. Credo sia una delle più forti, ma soprattutto una delle più competitive“.