Inter-Lazio, LE PAGELLE live della partita di Passione Inter

I voti dei nerazzurri scesi in campo

HANDANOVIC 4 - Regala un goal insieme a Skriniar e De Vrij con un'uscita dilettantistica. Sbagliano con lui anche i due difensori, ma esce come un portiere non dovrebbe mai fare.

SKRINIAR 5 - Bravo a non farsi prendere in contropiede in ripartenza da Pedro. Poi si fa superare "da pollo" da Immobile insieme a De Vrij, errore madornale.