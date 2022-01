Inter-Lazio, le formazioni UFFICIALI: Gagliardini a centrocampo e Sanchez in avanti

Le scelte dei tecnici per il match di San Siro

Manca all'incirca un'ora al calcio d'inizio di Inter-Lazio, partita in programma a San Siro alle ore 20.45. I nerazzurri, con una partita in meno rispetto al Milan, sono chiamati a fare i 3 punti per riprendersi la testa della classifica. Ecco le scelte di formazione di Inzaghi e Sarri: