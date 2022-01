VIDEO – Onana e la papera con il Camerun: ma il secondo tempo è top

Prestazione rivedibile del futuro portiere nerazzurro nel match d'esordio di Coppa d'Africa

Non un esordio da sogno per André Onana nella Coppa d'Africa. Il futuro portiere dell'Inter ha danneggiato i suoi in Camerun-BurkinaFaso con una papera in uscita: il camerunese ha completamente bucato l'intervento su cross dell'avversario permettendo al Burkina Faso di passare in vantaggio.