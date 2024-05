Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara con la Lazio. Queste le sue parole:

“Vincere è sempre bello e in questo modo ancora di più, perché è coincisa con la vittoria della seconda stella. Un’emozione nuova e inedita e cerchiamo di tenercela dentro il più possibile”.

“Comunicato Zhang? Io posso dire che la questione riguarda i nostri azionisti. Non solo non ne siamo a concoscenza bene, ma c’è anche una questione di correttezza. Io posso solo garantire che la società è solida e stiamo conducendo un percorso virtuoso dal punto di vista calcistico e non abbiamo nessun problema. Aggiungo che sotto la gestione Zhang le cose sono andate molto bene, Steven Zhang ha a cuore l’Inter e qualsiasi decisione prenderà lo farà con tanto amore verso la storia, verso la società e la gente”.

“I tifosi possono stare tranquilli. Siamo una bella società, una bella realtà e abbiamo un gruppo solido di giocatori. Non c’è alcuna preoccupazione dal punto di vista finanziario ed economico”.

“Empasse sul mercato? Dobbiamo essere bravi noi come management a creare un mercato creativo in fatto di competenza e fantasia. Dobbiamo tirare anche la leva del coraggio: puntare anche sui giovani e su giocatori che hanno esperienza e che possono ancora dire qualcosa in termini di competitività. In questi due anni abbiamo fatto saldo positivo, ma abbiamo comunque allestito una squadra competitiva e ricordiamo che la scorsa stagione abbiamo cambiato 12 giocatori”.

“L’obiettivo resta alzare l’asticella. La stabilità della società è garantita dalla presenza di Zhang, è con noi. Stamattina lo abbiamo sentito ed era felice per i festeggiamenti, anche se non poteva esserci. Ci dà sicurezza, nonostante quello che dice la gente che ci vuole male. Siamo una società virtuosa e sfido chiunque a controllare i nostri conti. Quello che sta sopra la nostra testa non ci riguarda. Portiamo rispetto perché Zhang ad oggi è il nostro primo azionista e hanno dimostrato di essere seri e di volere il bene di questa società. Tra oggi e domani festeggeremo facendoci scivolare adosso le critiche che ci stanno arrivando dalle cattive persone”.