Tutto pronto a San Siro, per l’ultima stagionale dell’Inter in casa. I nerazzurri affrontano la Lazio nella 37a giornata di Serie A, gara che sarà poi seguita dalla premiazione per la vittoria dello Scudetto. Un’altra grande festa che attende il popolo interista, che riempirà gli spalti dello stadio come da consuetudine.

Inzaghi sembra intenzionato a festeggiare al meglio e vuole un risultato positivo anche contro la sua ex squadra. Per questo motivo, il tecnico sceglie la formazione titolare, con anche il ritorno di Acerbi al centro della difesa. Ritrova il campo dal primo minuto Mkhitaryan, così come torna la coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Thuram.

Tudor, invece schiera la sua Lazio con il 3-4-2-1, con la coppia Kamada-Zaccagni alle spalle di Castellanos. In mediana ci saranno l’ex Vecino e Rovella.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Lazio: