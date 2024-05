Incassi nuova Champions League: primato Inter in Italia

La finale tra Real Madrid e Borussia Dortmund manderà in pensione l’attuale formato della Champions League, con una nuova formula che entrerà in vigore nella prossima stagione e che garantirà introiti più sostanziosi alle varie squadre.

In Italia, sarà l’Inter a ricevere la cifra minima più alta. I nerazzurri, come riportato da Calcio e Finanza, incasseranno 18,62 milioni di euro di bonus partecipazioni, come tutti gli altri club, ai quali vanno aggiunti diversi bonus.

Considerando i bonus derivanti dai risultati e dal nuovo parametro chiamato pilastro “value” (diviso in parte europea e non europea, e che accorpa il vecchio market pool), l’Inter riceverà almeno 50,92 milioni di euro. Segue la Juventus con 49,3 milioni, mentre terza c’è l’Atalanta (46,12). Milan e Bologna, invece, guadagneranno rispettivamente 43,88 e 36,19 milioni di euro.