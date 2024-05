Nuovo presidente e nuovo CdA Inter. GdS: “Rinnovi bloccati”

Sono ore concitare per l’Inter, con il futuro della società nerazzurra che sembra essere lontano da quello dell’attuale presidente Steven Zhang. Il passaggio al fondo Oaktree nei prossimi giorni pare inevitabile e questo potrebbe avere delle conseguenze dirette anche sul lavoro dei dirigenti.

In particolare, come racconta La Gazzetta dello Sport, per quanto riguarda i rinnovi dei contratti di Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Simone Inzaghi. Infatti, con il passaggio di proprietà, oltre a un nuovo verrà eletto anche un nuovo Consiglio d’Amministrazione. Un’operazione che potrebbe bloccare qualsiasi operazione per 20 giorni.

Un periodo di tempo che potrebbe farsi ancora più lungo, se Zhang decidesse di procedere per vie legali. Ad oggi non si possono conoscere i possibili scenari se l’attuale presidente decidesse di percorrere questa strada. Tuttavia, è chiaro come al momento attuale anche le operazioni che sembravano più scontate andranno monitorate con maggiore attenzione.