L’Inter torna in campo in campionato dopo il brutto stop in Coppa Italia. A San Siro, i nerazzurri affrontano il Lecce nella 17a giornata di Serie A, con l’obiettivo di allontanare nuovamente la Juventus e consolidare il primo posto in classifica.

Inzaghi deve fare a meno degli infortunati Dimarco e Lautaro Martinez, così come di Dumfries fuori da un po’ di partite, mentre torna in panchina De Vrij. La difesa titolare, però, sarà la stessa per la terza gara consecutiva, con Pavard che potrà subentrare solo a gara in corso. In avanti, ci sarà Arnautovic al fianco di Thuram.

D’Aversa, che non siederà in panchina perché squalificato, sceglie, invece, il terzetto d’attacco Strefezza-Piccoli-Banda. In difesa, invece, Gallo vince il ballottaggio per la fascia sinistra, con Dorgu che inizierà la gara dalla panchina.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Lecce: