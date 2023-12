Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti da Inter-Lecce, gara valida per la 17a giornata del campionato di Serie A. Queste le sue parole:

“La serata di Coppa Italia è una delusione certamente, ma è un episodio. In campionato conta fare punti, ma soprattutto fare delle prestazioni positive. Chiaramente il nostro problema, come per altre società, sono gli infortuni. Il calendario è complesso e le difficoltà sono gestionali più che di avversari”.

“Sui rinnovi siamo orgogliosi di dire che tanti giocatori vogliono prolungare la permanenza con noi. Grandi problemi non ne abbiamo e arriveremo a chiudere dei prolungamenti senza ansia, concentrandoci su questa e la prossa

“Stiamo verificando quello che offre il mercato. Vogliamo puntellarlo, perché l’infortunio ha lasciato un buco e non vogliamo lasciare nulla di intentato”.

“Devo dire che Lautaro merita i complimenti da parte di tutti. Lo stimo come calciatore e come uomo. Merita di essere citato tra i migliori in Europa e come capitano. Sarebbe però riduttivo dire che l’Inter è fatta da un giocatore solo. Ci sono tanti campioni e contro il Lecce, come contro gli altri avversari, dobbiamo avere la forza di centrare la vittoria. La sua mancanza va sottolineata e si farà sentire, ma ci deve essere una motivazione più forte”.

“L’assenza di Cuadrado ci porta nella condizione di cercare un sostituto. Non dobbiamo lasciare nulla di intentato, ma nel mercato di riparazione non esistono sempre opportunità sempre valide. Stiamo valutando, ma sono sicuro nel dire che troveremo una soluzione congrua anche con il concetto di sostenibilità. Non vogliamo illudere nessuno, non possiamo fare investimenti pesanti, ma lo faremo come sempre nel migliore dei modi”.