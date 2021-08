VIDEO – Tre motivi per il SÌ e tre motivi per il NO a Lukaku-Chelsea

CALCIOMERCATO INTER - Interesse fortissimo dei Blues su Big Rom: ecco tre motivi per dire sì e tre per dire noCLICCA L'IMMAGINE QUI SOTTO PER VEDERE IL VIDEO

Redazione Passione Inter

Il punto con le ultimissime news di calciomercato Inter. La voce su Romelu Lukaku al Chelsea si fa sempre più insistente. Ecco tre motivi per dire sì e tre motivi per dire no al suo addio.