Bentornato Chris! Eriksen finalmente di nuovo ad Appiano

Il video caricato dal club sul proprio sito

Il gran giorno finalmente è arrivato: Christian Eriksen è tornato ad Appiano Gentile per riabbracciare la sua Inter, a partire dai compagni di squadra. Per il danese è la prima volta che rivede lo staff dalla festa Scudetto, prima del malore occorsogli agli europei in Danimarca-Finlandia.