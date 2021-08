Lukaku-Chelsea, messaggio della Curva Nord alla società

Il parere della frangia storica del tifo nerazzurro

Tutti se l'aspettavano e finalmente eccola la presa di posizione ufficiale sull'affare Lukaku. L'attaccante belga, fortissimamente voluto dal Chelsea campione d'Europa, sembra ormai in procinto di lasciare l'Inter per una cifra vicina ai 130 milioni di euro. Nonostante i tanti soldi, i tifosi naturalmente non ci stanno e hanno protestato violentemente sui social. La frangia storica del tifo nerazzurro, la Curva Nord, ha finalmente espresso il proprio parere. Per ora, con uno striscione semplice e molto diretto: "Società attenzione... le promesse vanno mantenute".