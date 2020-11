CdS – Inter, Lukaku scalpita in vista dell’Atalanta. Conte è ottimista per il suo recupero: le ultime

L’Inter si prepara alla trasferta di Bergamo, dove si cercheranno a tutti i costi i tre punti. Antonio Conte sta pensando agli undici ideali contro la squadra di Gasperini e il grande punto interrogativo ruota intorno a Romelu Lukaku. Il gigante belga è stato assente nelle ultime due uscite dei nerazzurri, contro Parma e Real Madrid, ed ora farà di tutto per aiutare i compagni nella dura gara di domenica.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Lukaku scalpita in vista dell’Atalanta e vuole essere presente a tutti i costi. Ieri è stata una giornata di riposo per l’Inter, ma non per lui: alla Pinetina ha svolto un lavoro individuale e specifico per cercare di smaltire quanto prima il risentimento muscolare accusato in Champions League contro lo Shakhtar. Le prossime ore e la rifinitura di domani saranno quindi decisive per capire se ci sarà o meno domenica, dove Antonio Conte spera di averlo a disposizione almeno in panchina.

