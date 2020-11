TS – L’Inter pensa a Milik. Prove di scambio con il Napoli con la clamorosa opzione per Eriksen: il punto

Oltre agli impegni di campo, gli occhi dell’Inter sono puntati sempre sul mercato. Per gennaio, infatti, sono previsti dei movimenti in casa nerazzurra e un reparto che potrebbe essere rinforzato è l’attacco. Da tempo si parla dell’interessamento di Marotta per Giroud o Gervinho come vice Lukaku, ma potrebbero non essere i soli sulla lista dell’ad nerazzurro.

Secondo quanto rivelato da Tuttosport, infatti, l’Inter starebbe valutando la pista che porta ad Arkadius Milik. L’attaccante polacco ha un contratto in scadenza nel 2021 e il suo futuro sembra essere ormai lontano da Napoli. Il club partenopeo in estate ne faceva una valutazione di 30 milioni di euro, ma per gennaio il prezzo del cartellino può abbassarsi e potrebbe essere un’occasione per Conte.

Il Napoli, che mesi fa era ad un passo da Vecino, potrebbe strizzare l’occhio un altro pezzo da novanta di Suning. Nel 4-3-1-2 di Gattuso, infatti, un giocatore come Eriksen sarebbe l’ideale e l’Inter ormai non lo considera incedibile. Anche Nainngolan potrebbe rientrare in questa clamorosa ipotesi di scambio, che vedrebbe quindi Milik come possibile partner di Lautaro e Lukaku nell’attacco nerazzurro.

