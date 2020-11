GdS – Inter e Milan strizzano l’occhio a Milik. De Laurentis fissa il prezzo: i dettagli

Nonostante la prossima finestra di mercato sia lontana, sono diverse le questioni che coinvolgono i club di Serie A. Per gennaio si prevede un ampio via vai per molte squadre e i nomi in ballo sono di un certo livello. Un calciatore in uscita dal Napoli potrebbe essere Arkadius Milik, che sta vivendo dei mesi difficili nel suo club. Il passaggio sfumato in estate alla Roma, infatti, ha spinto il polacco sempre più ai margini del progetto di Gattuso ed ora potrebbe essere un esubero di lusso.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante piace alle milanesi. Sia Inter che Milan, infatti, ci stanno pensando, anche se le richieste economiche di De Laurentis spaventano. Il numero uno partenopeo chiede 20 milioni di euro, anche se i nerazzurri potrebbero pensare di inserire Vecino in un’eventuale trattativa. Milik chiede 4 milioni di euro di stipendio e una maglia nella prossima Champions League: al momento è solo un’ipotesi, ma le sue caratteristiche fanno gola alle due squadre di Milano.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<