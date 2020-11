CdS – Inter, Sanchez non ha ancora i 90′ nelle gambe. Perisic titolare contro l’Atalanta?

Domenica l’Inter torna in campo contro l’Atalanta e sarà una gara importante sotto tanti punti di vista. Antonio Conte è alla caccia dei tre punti, per ritrovare la vittoria che manca dalla trasferta contro il Genoa dello scorso 24 ottobre. Pe quanto riguarda la formazione, i dubbi del tecnico riguardano soprattutto l’attacco, con la grande incognita legata al recupero di Romelu Lukaku. Anche le condizioni di Alexis Sanchez, entrato nei minuti finali di Real Madrid-Inter, non sono al meglio e questo complica le scelte del tecnico leccese.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante cileno non ha ancora i 90 minuti sulle gambe. E’ probabile quindi che ad affiancare Lautaro Martinez sarà ancora Perisic, come accaduto nelle ultime due uscite contro Parma e Real Madrid. Il croato è stato autore di due reti e al momento è il candidato numero uno per cercare di far sentire il meno possibile la mancanza del gigante belga.

