La partita si giocherà tra due settimane, ma la sfida a distanza tra Inter e Manchester City è già cominciata. A partire dai punti di riferimento delle due squadre, i due attacchi: la Lu-La da una parte, il “mostro” Haaland dall’altra.

Sì, perché c’è una statistica che rivela l’importanza di questi centravanti nei rispettivi schieramenti e che certifica come arrivino all’appuntamento più importante della stagione nel migliore dei modi, in formissima. Come ricorda Opta Paolo, tenendo conto di tutte le competizioni, da aprile in poi nei top 5 campionati europei solamente la macchina da gol norvegese ha fatto meglio del tandem offensivo nerazzurro. Il bomber del City ha partecipato a 14 reti della propria squadra: 10 gol e 4 assist. Ma anche Lukaku e Lautaro sono stati impressionanti: in meno di due mesi 8 gol e 5 assist per il belga, 10 gol e 3 assist per il Toro.

Numeri da capogiro per attaccanti che fanno gola a mezza Europa. Ma, d’altronde, stiamo parlando dei riferimenti offensivi delle due finaliste di Champions League. Alla partita di Istanbul mancano ancora due settimane, ma la sfida tra i bomber è già stata lanciata.