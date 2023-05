Imparare dai propri errori. In casa Inter, il caso Skriniar sembra aver fatto scuola. Dopo aver perso a parametro zero, e quindi senza monetizzare nemmeno un euro, uno degli asset più preziosi della rosa, i nerazzurri vogliono impedire a tutti costi che si ripeta una situazione del genere. Ecco perché i rinnovi di due pedine fondamentali della squadra, Alessandro Bastoni e Hakan Çalhanoğlu, sono ormai a un passo. Entrambi – come ricorda TuttoSport – hanno praticamente annunciato l’accordo nelle interviste post-vittoria in Coppa Italia, anche se per arrivare all’ufficialità servirà raggiungere matematicamente la prossima Champions League (basterebbe un solo punto nella prossima sfida con l’Atalanta).

BASTONI – Il contratto del difensore, in scadenza nel 2024, verrà prolungato fino al 2028. Ci sarà un rialzo importante dello stipendio, che dai 2,8 milioni più bonus (fino a raggiungere un massimo di 4) passerà a 5,5 milioni come base di partenza. Un rinnovo importante che va a premiare le prestazioni del calciatore e che, soprattutto, allontana le voci di un possibile addio e l’ombra di un’altra perdita pesante nel reparto difensivo a zero: Psg, Juventus e alcuni club di Premier League avevano già messo gli occhi su di lui. “Ho sempre detto che sto bene qua, non mi sono mai nascosto. Io e la società siamo sulla stessa lunghezza d’onda, penso che continueremo insieme. Sono molto felice”, le parole dopo il successo con la Fiorentina che hanno rassicurato l’ambiente interista e che di fatto hanno preannunciato quello che tra qualche settimana diventerà realtà.

CALHANOGLU – Lo stesso, in pratica, si può dire del centrocampista turco. Che subito dopo aver conquistato il secondo trofeo stagionale, il quarto da quando è passato in nerazzurro, ha affermato: “Sono molto contento di essere all’Inter, sento l’amore dei nostri tifosi. Per il rinnovo siamo già d’accordo, siamo molto vicini, sono contento di poter continuare qui il mio sogno”. Il contratto dell’ex Milan, anche il suo in scadenza nel 2024, verrà allungato sino al 2027 e, proprio come per Bastoni, l’ingaggio si avvicinerà a quelli dei top della rosa, intorno ai 6 milioni di euro netti.

Se nella partita con l’Atalanta dovesse arrivare un punto e quindi anche la qualificazione matematica alla prossima Champions, allora potrebbe essere fatto il passo decisivo per i rinnovi di Bastoni e Calhanoglu, due pezzi troppo pregiati da perdere, soprattutto a parametro zero. Questa volta la dirigenza ha lavorato per i prolungamenti con grande anticipo, oltre un anno prima della scadenza. Il caso Skriniar ha fatto scuola.