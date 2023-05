Per l’Inter è il match point che può permettere di chiudere aritmeticamente i discorsi per la qualificazione alla prossima Champions League, per l’Atalanta un’ultima occasione per tenere vive le speranze di centrare il quarto posto.

I bergamaschi hanno ritrovato il successo nell’ultima partita di campionato contro il Verona dopo due sconfitte consecutive. Per la gara contro la squadra di Simone Inzaghi, però, il tecnico Gasperini deve fare i conti con alcuni problemi di formazione.

Per Hateboer, Ruggeri, Vorlicky, Palomino, Soppy e soprattutto Duvan Zapata la stagione è di sicuro già finita. L’attaccante Jeremie Boga continua a lavorare a parte e rimane in forte dubbio, mentre Davide Zappacosta, uno degli elementi più in forma del momento con 3 gol e un assist nelle ultime 5 partite, nella giornata di oggi è tornato a lavorare con il resto dei compagni dopo aver subito un trauma distorsivo alla caviglia nell’ultima partita: con l’Inter dovrebbe farcela. Infine da monitorare un altro elemento importante come Lookman: si è rivisto per 35 minuti contro il Verona dopo aver saltato 6 partite, potrebbe esserci ma dalla panchina.

Sponda Inter, invece, oltre agli infortunati Mkhitaryan e Skriniar e a Dalbert, non ci sarà Gagliardini per squalifica.