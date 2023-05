Dove vedere Inter-Atalanta in diretta TV e streaming

Archiviata la vittoria della Coppa Italia, per l’Inter a San Siro c’è subito un’altra “finale”. Contro l’Atalanta in palio c’è la possibilità di archiviare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo fondamentale per il prossimo futuro del club. Il calcio d’inizio sarà sabato 27 maggio, alle ore 20.45.

Informazioni utili per seguire Inter-Atalanta

Inter-Atalanta sarà visibile come al solito sull’app di DAZN, disponibile su tutti i dispositivi: smart tv, console di gioco (PlayStation e Xbox), Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast. La partita sarà trasmessa anche da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Uno (Numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Noi di Passione Inter saremo in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Atalanta in diretta insieme a voi!

Probabili formazioni Inter-Atalanta

Ecco le probabili formazioni di Inter-Atalanta.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku. All. S. Inzaghi

Squalificati: Gagliardini

Indisponibili: Dalbert, Mkhitaryan, Skriniar

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappaccosta; Koopmeiners, Pasalic; Højlund. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Boga, Hateboer, Palomino, Ruggeri, Soppy, Vorlicky, Zapata