L’Inter si gode la nuova maturità di Lautaro Martinez

Il Toro è tornato dal Mondiale con una nuova consapevolezza

Enrico Traini

Lautaro Martinez continua a mettere trofei in bacheca. Dopo il Mondiale vinto con l'Argentina, un mese fa, il Toro ha portato a casa un successo anche con l'Inter. La vittoria della Supercoppa, ai danni del Milan, prosegue il momento magico dell'attaccante sudamericano.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il Qatar ha restituito all'Inter un Lautaro diverso, più maturo e in grado di far valere al meglio le sue qualità. Ieri, in particolare, si è vista la differenza: senza gol per gran parte della gara, il vecchio Toro si sarebbe innervosito, perdendo lucidità e precisione.

A Riad, invece, l'attaccante argentino ha continuato a giocare la sua partita con serenità e consapevolezza, aspettando il momento giusto per trovare la zampata vincente e iscriversi così al tabellino dei marcatori. La meravigliosa rete del 3-0 ne è la testimonianza fotografica. Un Lautaro Martinez diverso e un'Inter che può solo esserne felice.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Quanto raccontato dalla Rosea è un'evidenza innegabile: Lautaro Martinez è tornato dai Mondiali in Qatar con un atteggiamento diverso e una maggiore consapevolezza dei propri mezzi tecnici e atletici, con meno impulsività e maggiore capacità di gestione. Una gioia per l'Inter, che si ritrova così in casa un'attaccante che sembra pronto a raggiungere il massimo del suo potenziale.

Questo scenario, però, non era scontato. Infatti, al netto della vittoria in Qatar, il torneo del Toro è stato molto difficile, con alcuni problemi fisici, prestazioni bulimiche e assenza di gol. Per questo motivo, aver metabolizzato solo il buono di quanto accaduto con l'Argentina è un grande merito del giocatore. Un'ulteriore prova del carattere e della personalità dell'attaccante dell'Inter.