Gds – Inter e Dzeko pronti all’incontro: il rinnovo non è in discussione

Le parti devono trovare l'intesa economica, ma non ci sono dubbi sulla firma

Enrico Traini

Edin Dzeko è stato il protagonista indiscusso del successo in Supercoppa dell'Inter. Il bosniaco ha fornito una prestazione a tutto tondo, confermando la sua importanza come giocatore e il suo ottimo momento di forma.

Una qualità delle prestazioni che l'Inter riconosce al giocatore e che, inevitabilmente, vuole premiare. Infatti, come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro sarebbe pronto a parlare con i rappresentanti del giocatore per discutere il rinnovo del contratto.

Un incontro è previsto per il mese di febbraio. C'è da trovare l'intesa economica, ma non dovrebbero esserci dubbi sull'esito della trattativa, con Dzeko che dovrebbe rimanere all'Inter almeno per un'altra stagione.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Impossibile non prolungare il contratto di Edin Dzeko allo stato attuale. Il Cigno di Sarajevo sta giocando una stagione fantastica e, in assenza di Lukaku, sta trascinando l'Inter a suon di prestazioni da vero fuoriclasse.

Un rinnovo scontato e giusto, che presenta un solo "però": l'età di Dzeko. A quasi 37 anni, da compiere a marzo, il bosniaco è ancora in ottima forma, ma è impossibile non avere dubbi sulla sua tenuta fisica. Quando si arriva in quella fase di carriera, infatti, il declino potrebbe essere rapido e improvviso.

Tuttavia, non è questo il caso attuale dell'attaccante dell'Inter, capace di vivere una nuovagiovinezza in nerazzurro e pronto a trascinare la squadra di Inzaghi ancora per molto a lungo.