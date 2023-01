Milan-Inter, Dzeko, un giocatore infinito: le sue pagelle nel derby

Il bosniaco è stato il migliore in campo nella sfida di Supercoppa

Edin Dzeko continua a essere protagonista assoluto nell'Inter. Nel derby di Supercoppa di Riad, il bosniaco ha giocato una partita eccezionale, dando il via al primo gol e siglando il 2-0 con una rete spettacolare e di grande classe tecnica. Non a caso è stato votato come MVP della partita.